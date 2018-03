Statoili nimi kaob igavikku

«Maailm muutub ja nii ka Statoil,» ütles ettevõtte juht Jon Erik Reinhardsen, vahendab Bloomberg. Ta lisas, et energia tootmine ja tarbimine on maailmas kardinaalselt muutumas ja nemad tahavad nende muutuste eestvedajad olla.

Nimelt andis kahe kolmandiku ulatuses Norra riigile kuuluv Statoil paar kuud tagasi teada, et nad pööravad tasapisi naftatootmisele selja ja hakkavad rohkem taastuvatest allikatest pärit energiat tootma.

Naftahiiu uus strateegia on investeerida kuni viiendik investeeringutest uutesse energialahendustesse. Alates 2014. aastast ongi Statoil rohkem panustanud meretuuleparkidesse ja päikeseenergiasse.

Uus nimi Equinor peegeldab ettevõtte sõnul võrdsust (equality) ja tasakaalu (equilibrium). Nor tähistab aga Norrat. Rebranding läheb ettevõttele maksma umbes 30 miljonit dollarit. Praegu kannab sama nime Oslos registreeritud veterinaariakeskus, mis peab peagi uue nime otsima.

Eesti inimestele on Statoili nimi tuttav eelkõige endise tanklaketi kaudu. Olgu täpsustuseks öeldud, et Statoil ASA müüs tanklaketi juba 5 aastat tagasi Kanada suurimale väikepoodide ketile Alimentation Couche-Tard. Seetõttu said Statoili tanklad möödunud aastal uue nime Circle K.