Rootsi ja Soome metsatööstus vajub mutta

Kui traditsiooniliselt on talveperioodil Põhjamaade metsaalused jäised ja kõvad, siis nüüd vaatab vastu mitu kihti muda, mis võib endasse neelata isegi 25-tonnised metsamasinad, kirjutab Bloomberg.

Rootsi suure metsanduskontserni BillerudKorsnas AB juht Uno Brinnen ütles väljaandele, et tõsi ta on, nad peavad järjest keerulisemate tingimustega silmitsi seisma. Kuigi temperatuuride kõikumine talvel on tavaline, on pikaajaline trend see, et talved on läinud soojemaks.

Näiteks tänavu detsembris ja jaanuaris oli Rootsi keskmine õhtutemperatuur 3 kraadi kõrgem kui tavaliselt. Kohaliku hüdroloogiateenistuse sõnul kliima soojenemine järgmise kümnendite jooksul pigem jätkub.

See paneb Põhjamaade metsanduskontsernid muretsema. Maapind ei külmu enam talvel piisavalt, mistõttu ei kanna see raskeid metsamasinaid ja harvestere. Kuna viimased saavad üha vähem metsa alt puitu välja vedada, satuvad löögi alla teisedki sektorid.

Näiteks on Rootsi puidutöötlemisega tegelevad ettevõtted juba hoiatanud, et nad ei saa enam nii hoogsalt paberimassi müüa, kuna toorainet on lihtsalt puudu. See toob kaasa selle, et metsakontsernid hakkavad üha rohkem metsa tegema suurte avalike teede läheduses, kuna metsateed on selleks liiga ohtlikud.