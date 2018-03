Investor Mari: raha muudkui tuleb!

Tore on avada internetipanka ja näha, et oled jälle mõne euro võrra jõukam. Või pigem lausa mõne saja euro võrra, kui mitte üleliia tagasihoidlik olla.

Aasta alguse rahutud ajad aktsiaturul on selleks korraks õnneks möödas. Praegu on rahulik ja pole märganud, et keegi hetkel ka suurt lähenevat hävingut ennustaks. Olulisemate ettevõtete majandustulemused on tulnud ja midagi väga erakordset, mille pärast muret tunda, pole neis tulemustes olnud. Pigem vastupidi. Tallinna börsi mitmed ettevõtted on väga häid tulemusi näidanud.

Harju Elektri aastane kasumi kasv ca üheksa korda oli muidugi võimsaim tulemus, samas see enam isegi ei üllatanud, sest kogu viimase aasta oleme järjest sellest ettevõttest häid uudiseid saanud. Olen endiselt väga rahul, et otsustasin siiski mullu lõpuks Harju Elektrit osta, kuigi aasta alguses selle rumalusest liiga kalliks põlgasin. Hetkel olen selle aktsiaga 380 euroga plussis.

Üleüldse on kõik investeeringud praegu päris heas seisus, kui murelaps Tallinna Vesi välja arvata. Tallinna Vesi on ikka samas kiratsevas seisus, ei ela ega sure päriselt. Olen selle aktsiaga tublis miinuses, aga vähemalt pole miinus suurenenud.

Väikeses miinuses on ka investeerimisfirma Blackstone, mille kvartaalne dividend oli seekord ebameeldivalt väike, aga arvestades selle ettevõtte tavapäraselt pigem häid dividendimakseid, on lootused järgmiseks kvartaliks suuremad. Sain seekord Blackstone`ilt dividende 34 dollarit.

Olen viimasel ajal piilunud robotite ja tehisintellekti poole, mis on kindlasti suur tulevikuteema. 12. jaanuaril ostsin robootika ja automaatikaga tegelevaid ettevõtteid koondavat ETFi (börsil kaubeldav fond) Robo Global Robotics&Automation ehk lihtsalt ROBO. Kui esimestel nädalatel oli see investeering väikeses miinuses, siis nüüd on tulnud pisike pluss ja usun, et selle valdkonnaga saab peamiselt tõusvas joones minna.

Selles usus panin just täna järgmisele robootika ja tehisintellektiga tegelevale ETFile ostuorderi sisse. Eks paari nädala pärast kirjutan, mis suunas on esimesed liikumised olnud.