Kolm välismaalast said miljoniinvesteeringu eest Eesti elamisloa

Möödunud aasta algusest jõustunud regulatsiooniga võimaldas välismaalaste seadus anda elamisluba nendele välismaalastele, kes on teinud vähemalt miljoni euro suuruse otseinvesteeringu Eesti äriregistrisse kantud äriühingusse, mis investeerib peamiselt Eesti majandusse, või investeeringu investeerimisfondi, mis investeerib peamiselt Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse.

Kuigi uue regulatsiooniga on juba välisinvestoreid Eestisse saabunud, on taotluste ning väljastatud elamislubade arv suurinvestoritele siseministeeriumi hinnangul üsna tagasihoidlik: 2017. aastal esitati kolm taotlust suurinvestori elamisloaks ning kõik taotlused said ka positiivse vastuse.