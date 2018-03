Euroopa Liit ähvardab tehnohiide digimaksuga

Financial Times, kes on ettepaneku mustandi koopiat näinud, kirjutab, et maksustada plaanitakse pigem käivet kui kasumit. Majanduslehe sõnul kehtestatakse ilmselt kolmeprotsendiline maks reklaamituludele, mida müüb näiteks Google ja Facebook, teenuste müügist saadud tuludele (Apple, Sprotify) ja andmete müügist kolmandatele osapooltele saadud tuludelt.