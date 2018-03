Advokaat valetas Swedbanki võlausaldajatele

Tühjade pihkudega investoritest osa koondus Bond Recovery OÜ alla. Viimased kolm aastat on nad mitu korda pöördunud ülejäänud paarisaja samas tehingus raha kaotanud investori poole, et nood nõuded neile loovutaks.

«Maad on seal ju alles – ju nad loodavad midagi veel teenida. Aga selleks peavad nad riigikohtus võitma,» ütles anonüümseks jääda soovinud investor, kes Bond Recovery ettepanekuga kaasa ei läinud.

«Eks nad üritavad võimalikult palju võlanõudeid kokku ajada, et kohtuvõidu korral sealt mingi protsent kätte saada,» ütles oma nõude loovutanud Urmas Kaarlep.

13. märtsi varahommikul potsatas ajakirjanike postkasti pressiteade, milles seisis, et Rumeenia rämpsvõlakirjadesse investeerinud Swedbanki kliendid jäävad igatahes nüüd oma rahast ilma. Sellest tegid uudise ERR, Äripäev, Delfi ja mõneks tunniks ka Postimees.

Swedbanki juristid eitavad nõude aegumist

Kuigi pressiteade kuulutab kindlalt, et Rumeenia rämpsvõlakirjadesse investeerinud Swedbanki kliendid jäävad oma rahast ilma, ei vasta see Swedbanki juristide hinnangul tõele.

«Kui jutt käib võlakirjade lõpliku lunastustähtaja saabumisest, siis võlakirjade tagasimaksmise nõude aegumine on peatunud seoses võlakirjad emiteerinud Nord Hill Land Portfolio pankroti väljakuulutamisega augustis 2015, mistõttu selle nõude juures ei saa midagi 31. märtsil aeguda,» teatasid panga juristid kommunikatsioonijuhi Kristi Roosti vahendusel.

Kui Swedbanki juristidele on asi selge – võlanõuded 31. märtsil ei aegu –, siis pressiteate välja saatnud Liis Puidak leevendas hiljem pressiteate kindla kõneviisi kahtlevamaga: nõuded võivad aeguda, aga ei pruugi.

Swedbanki võlausaldajate hinnangul on aegumistähtaeg õhust võetud ja neile üritatakse pressiteatega lihtsalt survet avaldada, et nad Bond Recoveryga liituks. «See on tüüpiline fake news (libauudis – toim),» ütles Jüri Mõis.