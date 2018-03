Rongi ramminud veokijuhile võidakse esitada 1,2-miljoniline arve

«Kui liiklusõnnetuse põhjustaja on joobes, siis nõuab kahju hüvitanud kindlustusselts väljamakstud kahjuhüvitise joobes juhilt tagasi,» sõnas ERGO kahjukäsitluse juriidilise osakonna juht Vaho Vahkal. «Iseasi on see kui palju suudab süüdlane hüvitada,» lisas ta. Kindlustus saab veokijuhile kahjunõude esitada pärast seda, kui on saanud Elronilt avalduse kahjude korvamiseks ning kui politsei on neile esitanud kinnituse, et juht oli õnnetuse ajal joobes.