Riik veeretas ettevõtjate teele ennekuulmatu takistuse

Vendadest ettevõtjad Oleg ja Andres Sõnajalg on juba mõnda aega vedanud riigiga vägikaigast Ida-Virumaale rajatava Aidu tuulepargi pärast, mille ehitus on varsti juba aasta aega seisma pidanud, sest Ida-Viru maavanem leidis 2017. aasta alguses, et 2010. aastal kaitseministeeriumilt ja 2011. aastal kohalikult vallavolikogult nõusoleku saanud Aidu Tuulepark OÜ tuulikute ehitusload tuleb tühistada.

Toona Ida-Viru maavanema ülesandeid täitnud maasekretär Eve East põhjendas otsust sellega, et Aidu tuulikutele ehituslubade andmisel on eiratud seaduses nõutud kooskõlastuskohustust, samuti olla projektis vastuolusid teemaplaneeringuga. Sõnajalad vaidlustasid selle kohtus ning püüavad protsessi käigus tõestada, et Ida-Viru maavanema taotlus ehituslubade tühistamiseks on aegunud.

Tahab tunnistajate ütluste andmist takistada

Küll aga on riik nüüd ettevõtjate teele uue, kohati uskumatuna tunduva takistuse veeretanud. Nimelt taotleb justiitsministeerium, et täna kell 13 Jõhvi kohtumajas toimuval istungil ei saaks tunnistada ei Andres Sõnajalg ega Aidu Tuulepark OÜ poolt tunnistajaks kutsutud tuuleettevõtja Harry Raudvere, kes samuti tegeleb tuuleparkide arendamisega Ida-Virumaal.

«Riik on nüüd võtnud sellise hoiaku, et paaniliselt teha ükskõik, mis võimalik on, et otseses mõttes õiguse mõistmist tegelikult takistada. See on jõudnud sellisesse täiesti absurdsesse situatsiooni, kus näiteks meiepoolseid tunnistajaid keeldutakse [tunnistaja pinki] lubamast. Kus justiitsministeerium ütleb, et nad on vaenulikud tunnistajad. Või et neid nimetatakse trikitajateks,» kirjeldas Andres Sõnajalg.

Nimelt keskendub tänane istung ainult maavanema protesti aegumise küsimusele ehk kas see oli seaduse mõistes veel lubatud aja möödudes esitatud või oli aegunud. «Selleks on seaduses sätted sees - millise perioodi jooksul sa tohid seda esitada -, selleks on 30 päeva pärast teadasaamist. «Aga nad esitasid ju aastaid, kaks aastat peale teada saamist, üritades väita, et nad mitte midagi ei teadnud,» selgitas ettevõtja.

Tema sõnul on neil terve rida kirjalikke dokumente kui ka tunnistajate ütlused oma väite tõestamiseks. «Mina isiklikult käisin maavanemaga kohtumas 2015. aasta detsembris, kui 14. detsembril oli suur nõupidamine, kus olid maavalitsuse ametnikud ja maavanem ise laua taga, kui ma tutvustasin, et Aidus läheb ehitus käima, Eleoni tuulikud lähevad püsti, et ehitusload ja hoonestusõigused on riigi käest saadud,» kirjeldas Andres Sõnajalg.

Kuigi eelmise aasta kevadel Aidu tuulepargi ehituse seisma pannud maavanema ülesandeid täitnud maasekretär Eve East ütleb, et teda tookord laua taga ei olnud, mistõttu ta ei saanud asjast kaks aastat teada, siis just sellepärast on Sõnajalad kutsunud tunnistajaks Harry Raudvere, kes tutvustas nende plaani 2016. aasta veebruaris ühel kohtumisel maavalitsuses. Absurdsust lisab olukorda veel see, et samas maavanemal lubati istungil tunnistajana üles astuda.

Maavanem tunnistajana põhjendatud