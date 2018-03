Skandaalset USA miljardäri süüdistatakse massiivses pettuses

Holmes asutas Theranose 2003. aastal ja lubas tuua revolutsiooni vereanalüüside tegemisse. Naine väitis, et on leiutanud masina, mis suudab teha sadu proove vaid paarist tilgast sõrmeotsast võetud verest.

2015. aastal paljastas aga USA väljaanne The Wall Street Journal, et palju kõmu tekitanud idufirma on avalikkusele vaid kärbseid pähe ajanud. Enamus väidetavalt imemasinaga läbi viidud proovidest olid tehtud lihtsalt traditsioonilistel, teistelt firmadelt ostetud laborimasinatel.

Naise karisma ja lubadused tekitasid palju meedia kõmu ning tekkinud tähelepanu muutis ta investoritelt saadud rahaks. Holmes suutis panna investoreid isegi uskuma, et USA sõjavägi kasutab tema masinaid Afganistanis. Samuti valetas ta 2014. aastal, et ettevõtte käive on 100 miljonit dollarit, kuigi see oli tegelikult 100 000 dollarit.