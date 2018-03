Uus luud pühib hästi: puhastus Eesti Raudtees

Äripäeva andmetel on Eesti Raudtees alates Laidvee tulekust tööta jäänud vähemalt 25 inimest. Mitmed lehega suhelnud endised juhtivtöötajad kurtsid, et uued tulijad on vähem kompetentsed, samuti on kuulda nurinat Laidvee ülemustelt, raudteefirma nõukogust.