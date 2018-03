RMK nõukogu annab täna hinnangu plaanitavale leppele tselluloositehasega

Juhatus võib protokolli allkirjastada ka nõukogu loata, sest seaduses on kirjas, et nõukogu kinnitab RMK strateegia ja paneb paika arengukava, kuid igapäevased tehingud jäävad juhatuse pädevusse. Sellegipoolest on nõukogu teinud juhatusega kokkuleppe, et esitab selle kohta oma arvamuse ning enne lepet ei sõlmita.