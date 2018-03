Eesti Raudtee aasta on alanud tõusvas joones

Transiitveod moodustasid Eesti Raudteel liikunud vedudest 1,67 mln tonni, mis on 22,4 protsenti kõrgem tulemus kui 2017. aastal samal perioodil. Kasvanud on ka konteinerite veomaht, viimase kahe kuu jooksul lausa 23 protsenti, teatas Eesti Raudtee.

Reisijate arv raudteel kasvas samuti. Kohalikus ühenduses sõitis rongidega 1,2 miljonit inimest, mis on 9 protsenti rohkem kui eelmine aasta kahel esimesel kuul ja rahvusvahelist reisirongi kasutas jaanuari- ning veebruarikuu jooksul 18,9 tuhat inimest, mis on samuti tõusnud 8,5 protsenti.

«Aasta esimesed kuud on alanud meie jaoks tõusvas joones, kasvu veavad transiitveod. Jätkuvalt on meil hea meel selle üle, et aina enam reisijaid eelistab rongi kasutada oma igapäevase transpordivahendina ning ka rahvusvaheline reisirong kasvatab oma klientuuri,» kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.