Rail Balticu maakonnaplaneeringud kaevati kohtusse

Kaebused on esitanud Eesti Looduskaitse Selts, kodanikuliikumine Avalikult Rail Balticust, Kohila vallavalitsus ning kaks eraisikut. Mõned kaebused on ilmselt veel lisandumas.

«Eesti allkirjastas 2001. aastal Århusi konventsiooni ja selles lepiti kokku, et kõik keskkonna küsimused on avalikud,» lausus Tarand. «Rail Balticu avalikel aruteludel on osalenud ainult raudtee piirkonna elanikud kuid see puudutab tervet Eestit. Väga palju dokumente ja otsuseid on tehtud salaja ning teadlasi kaasamata ning valede andmete alusel.»