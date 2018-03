Hiina majandus õitseb nii, et kasvunumber ületas kõik prognoosid

Hiina majandus on selle aasta esimese kahe kuuga kasvanud kiiremini, kui prognoositi, vahendab Wall Street Journal . Sellele aitas kaasa tugev Hiina kaupade eksport Ameerika Ühendriikidesse, kuigi analüütikud hoiatavad, et järjest pingestuvad suhted kahe suurriigi vahel võivad sellele olulise löögi anda.

Üks Hiina valitsusametnik kinnitas aga, et Hiina valitsus teeb kõik endast oleneva, et hoida suhteid USAga viisil, et see aitaks kaasa üleilmsele majanduskasvule ning vähendaks võimalikke kaubandusvaidlusi. «Negatiivne kaubandusbilanss Hiina ja USA vahel on vabaturumajandusel põhineva konkurentsi tulemus,» lausus statistikaameti pressiesindaja Mao Shengyong.