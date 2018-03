Kütusepetturid pannakse lühema keti otsa

Järgmise olulise abinõuna pettuste ennetamiseks sätestatakse kütusemüüjatele tingimus, mille kohaselt võib müüa kütust vaid tagatisega kaetud koguses. Praegu on tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatis 100 000 eurot, mida saab teatud tingimustel vähendada. Maksupettused võivad aga ulatuda miljonitesse eurodesse ja seda raha on riigil väga keeruline hiljem tagasi saada. Tagatise nõue on mõeldud selle finantsriski maandamiseks.