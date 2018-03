Minister Tamm seatoetustest: mina ei olnud kokkulepete juures

Postimees on eelmise aasta lõpust alates avanud kahe seakasvatussektorile mõeldud toetuse telgitaguseid, üks oli tõuaretustoetus ja nüüd siis see erakorraline kohandamistoetus. Mõlemal juhul on ühed suuremad kasusaajad Urmas Laht ja Kadri Simsoni elukaaslane Teet Soorm. On see juhus?