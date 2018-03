Mõjukas investeerimisfirma: bitcoin on väärtusetu, mull lõhkeb kohe-kohe

Krüptoraha on väärtusetu, isegi kui plokiahela tehnoloogia võimaldab sellesse investeerinutel palju kasu sellest teenida, ütles Euroopa suurima kindlustusfirma investeerimispankurid, kelle portfelli maksumus on 500 miljardit eurot, vahendab Bloomberg.

«Meie hinnangul on selle sisemine väärtus null,» sõnas ettevõtte globaalmajanduse ja strateegia osakonna juht Stefan Hofrichter hiljutises blogipostituses. Ta selgitas, et kui riiklikud võlakirjad, aktsiad või paberraha suudavad genereerida sissetuleku voo, siis krüptoraha puhul seda ei ole. «Seda ei saa kelleltki sisse nõuda.»

Kui sama asja võiks väita ka kulla osas, siis selle metalli puhul on pikalt olnud olemas üleilmne heakskiit, mistõttu on seda enam kui kaks ja pool tuhat aastat kasutatud vara väärtuse kandjana, samal ajal kui bitcoin on vähem kui kümme aastat eksisteerinud, märkis Hofrichter.

Lisaks on maailma suurimal krüptorahal kõik mulli tunnused. «Bitcoini maania on õpikunäide mullist, mis tõenäolist kohe-kohe lõhkeb,» leidis investeerimispankur. Ka kahtleb Hofrichter nõustub kõigi nendega, kes ütlevad, et krüptorahal puudub sisuline väärtus.

Nimelt jõudsid hiljuti ka Pittsburghi ülikooli teadurid järeldusele, et see on «vara, millel puudub traditsioonilises mõttes väärtus». Ka majandusteadlane Nouriel Roubini on öelnud, et tegemist on «inimajaloo suurima mulliga».

Võrreldes detsembrikuise rekordkursiga, on bitcoini väärtus enam kui kaks korda langenud. Tehnoloogiahiid Google on teada andnud, et keelab juunikuust oma keskkonnas krüptoraha reklaamid. Ka ütleb Hofrichter, et bitcoini mulli lõhkemine avaldaks vähe mõju traditsioonilistele varaklassidele nagu börsiaktsiad või võlakirjad.