Sinna oleks pidanud tööle minema! Ühes sektoris on kümne aastaga palk tõusnud 76 protsenti

Mõnes ettevõtlusvaldkonnas on rahapuu kenasti kasvanud.

Kümne aasta palgastatistika näitab, et viimase kahe aastaga on IT-sektor seni parimaid palku pakkunud finants- ja kindlustustegevusest mööda läinud, kuid kõige kiiremini on aastast 2008 kasvanud palk hoopis elektri- ja gaasitootmises.