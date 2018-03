Soome riiklik investeerimisfirma ostis 844 miljoniga osaluse Nokias, et kolme kuu pärast 35 miljonit juba tagasi saada

Kuni hiljutise ajani ei olnud Solidiumil osalust Nokias, kuid nüüd on sellest 3,3 protsendiga saanud ettevõtte suurim osanik. Osaluse ostmiseks on investeerimisfirma lähikuudel vähendanud oma osalusi Telias ning Sampos, vahendab Yle.

Solidiumi tegevjuht Antti Makinen ütles, et Nokial on tugev turupositsioon ning selle laiapõhised tehnoloogiateadmised on hea alus väärtuse kasvuks. Ta märkis ka, et tegu pole mitte vaid atraktiivse investeeringu, vaid Soome suurima ettevõttega.