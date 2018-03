Talleksi suuromanikud tahavad väikeaktsionärid välja osta

«Hetkel on olukord, kus ettevõttel on tekkinud vahendid ja võimalused, et aktsionäridele pakkumist teha. Keskmine tehingu hind viimastel aastatel on olnud ca 11 eurot aktsialt. Selle baasi pealt lepiti ka kokku hind, mis on 25 eurot,» ütles Eesti Talleksi juhatuse esimees Kaido Padar, kes liitus ettevõttega eelmisel aastal, olles varem olnud Tallinna Sadama tütarettevõttes TS Laevade juhatuse liige.