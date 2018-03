Baltic Workboats hakkab maksma laevaehitaja stipendiumi

Juhatuse esimehe Margus Vanaselja sõnul on BWB-i laevaehitaja stipendium välja töötatud selleks, et eriala vastu suuremat huvi tekitada ning õppureid ettevõttesse praktikale ja hiljem tööle kutsuda. «Laevaehitus on arenenud kõrgtehnoloogiliseks tööstusharuks, kus on vaja nii tipptasemel inseneri- ja projekteerimisoskusi kui ka osavaid keevitajaid, elektrikuid, mehhaanikuid ning puidu- ja viimistlustööde tegijaid,» märkis ta.

Küll aga on selleks, et pakkuda klientidele maailmatasemel laevaehituse kvaliteeti, on vaja stabiilset, motiveeritud ja kompetentset tööjõudu. «Seetõttu süvendame veelgi oma senist head koostööd laevaehituse eriala õpetavate koolidega ning hakkame uue õppeaasta algusest maksma parimatele õppuritele stipendiumi,» sõnas Vanaselja.

Stipendiumi hakatakse maksma kuni viiele paremale ametikooli teise ja kolmanda väikelaevaehituse kursuse õpilasele. Samuti võivad stipendiumiga arvestada kolm paremat Meremajanduse keskuse üliõpilast. Stipendiumi suurus on ametikooli õpilastele 100 eurot kuus ning Meremajanduse keskuse tudengitele 150 eurot kuus. Maksmise eelduseks on aktiivne osalemine praktikal ja põhjendatud ettepanek atesteerimiskomisjonilt.

Laevaehituse eriala populaariseerimiseks planeerivad BWB ja koolid ühiseid tegevusi, alustades tutvustavatest programmidest Saaremaa põhikoolidele ja gümnaasiumidele ning töö- ja haridusmessidel osalemisest, lõpetades ühiste tegevustega konkreetsetes arendusprojektides.

Meremajanduse keskuse juhataja Anni Hartikaineni sõnul on BWB-i stipendium selge signaal, et tulevased laevaehitajad on ettevõttesse oodatud. «Sisuliselt on Saaremaa laevaehitusõppes võimalik läbida teekond põhikoolist tööturule: keskharidus Kuressaare Gümnaasiumi merenduse õppesuunas, kutseharidus Kuressaare Ametikoolis, kõrgharidus Meremajanduse keskuses ja töökoht näiteks BWB-s. See on koostöö edulugu,» rääkis Hartikainen.