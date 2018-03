Pärnumaa suurim saetööstus siseneb Jaapani turule

Laesti tegevjuhi Olavi Tangi sõnul on viimastel aastatel tehtud investeeringud muutnud ettevõtte tõhusamaks ja toodangu kvaliteetsemaks ning see on toonud kaasa ka uued võimalused välisturgudel.

Alates 2016. aastast on Laesti investeerinud biokütusel töötavasse katlamajja, saematerjali kuivsorteeri, kuivatitesse, tselluloosihakke tootmisesse ning tootmistäpsust ja -efektiivsust tõstvatesse seadmetesse. Tang toonitas, et heade tulemuste saavutamise juures on võtmetähtsus suurepärastest spetsialistidest koosneval töötajaskonnal ning asjalikul koostööl kohalike metsandusettevõtetega.

Norvik Timber Industriesi juhatuse esimees Sampsa Auvinen lausus, et saematerjali rahvusvaheline turg on kasvus. «Kvaliteetse saematerjali järele on väga suur nõudlus, mis on tingitud Põhja-Ameerika, Euroopa, Aasia ja eeskätt Hiina kasvavast vajadusest. Ehitusaktiivsus on kõigil põhiturgudel kasvamas ja usume, et aastad 2018 ja 2019 on Baltimaade saetööstuse jaoks tugevad,» rääkis Auvinen, kes on ühtlasi ka Euroopa saetööstusorganisatsiooni president.