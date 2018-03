Euroopa Komisjon tegi ettepaneku luua Euroopa Tööjõuamet

Kuna töömaailm areneb uute elustiilide, äritavade ja digitaliseerimise tõttu kiiresti, siis peavad sotsiaalkindlustussüsteemid pidevalt uutele vajadustele kohanduma. Praegu on tööga hõivatud inimestest peaaegu 40 protsenti kas ebatüüpilises töösuhtes, see tähendab ei tööta täistööajaga tähtajatu töölepingu alusel, või on füüsilisest isikust ettevõtjad. Seepärast esitas Komisjon teisipäeval ettepaneku sotsiaalkaitse juurdepääsetavuse kohta. Ettepaneku eesmärk on anda liikmesriikidele suund, kuidas tagada juurdepääs sotsiaalkaitsele kõigile töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, eelkõige neile, kes oma tööalase seisundi tõttu ei ole sotsiaalkindlustuskavadega piisavalt kaetud.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis tõi esile, et Euroopa majandus kasvab ja tööhõive suureneb, kuid kõigi huvides on, et see kasv oleks kaasavam. "Selle saavutamiseks on paketis ette nähtud järgmised sammud: tagada, et inimeste elu ja tööd puudutavad eeskirjad oleksid kogu Euroopa Liidus hästi teada ja jõustatud, jälgida Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist, kohaldada sotsiaalõigusi laiemalt ja võtta tähelepanu alla inimeste juurdepääs sotsiaalkaitsele. Tugevam sotsiaalne Euroopa on jätkusuutlikum Euroopa," ütles Dombrovskis.