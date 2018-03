Eesti Energia jääb lõplikult Tootsi tuulepargi enampakkumise tingimuste vaidlusest kõrvale

«Jätta Eesti Energia AS-i määruskaebus halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 219 lg 6 ja § 234 alusel menetlusse võtmata,» seisab riigikohtu otsuses. See tähendab, et riigikohus leidis, et riikliku energiatootja kaebuse menetlusse võtmiseks kas puudus alus või oli veendunud, et selle kaebuse menetlemisega ei ole võimalik saavutada kaebusega soovitud eesmärki.

Eesti Energia ise jäi kolmanda kohtuastme otsust kommenteerides lakooniliseks. «Austame riigikohtu otsust,» ütles ettevõtte meediasuhete juht Kaarel Kuusk.

Eesti Energia esitas 8. veebruaril riigikohtule kaebuse, milles palus tühistada Tallinna ringkonnakohtu 24. jaanuari otsuse, millega ettevõte eemaldati Tootsi tuulepargi enampakkumise tingimusi puudutavas kohtuvaidluses menetlusosaliste hulgast. «Otsustasime kohtusse pöörduda enda õiguste kaitseks,» põhjendas toona riigikohtu poole pöördumist Kuusk.

Ringkonnakohus ütles oma jaanuarikuises otsuses, et kuigi Eesti Energia on selgelt avaldanud soovi osaleda RMK poolt välja kuulutatud enampakkumisel, tasudes enampakkumise osalustasu, ei ole kohtu hinnangul tekkinud sellest Eesti Energiale õigust nõuda enampakkumise läbiviimist just välja kuulutatud tingimustel ja võimalikult kiiresti.

Postimehele teadaolevalt põhjendas Eesti suurim energiatootja riigikohtu poole pöördumist sellega, et Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise venimine toob kaasa Eesti Energia subjektiivsete õiguste kahjustumise.

Eesti Energia rõhutas pöördumises riigikohtu poole, et ettevõte on seoses Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisega kas juba võtnud või on täiendavalt võtmas olulisi rahalisi kohustusi. Ka leidis ettevõte, et kinnistu enampakkumise edasine venimine toob kaasa olukorra, kus ettevõttel ei ole enam mingil juhul võimalik olemasoleva taastuvenergia toetuskava alusel makstavale toetusele kvalifitseeruda.

Vaidlus riikliku energiaettevõtte ning terve rea erasektori tuuleettevõtjate vahel sai alguse 2016. aasta detsembris, kui valitsus otsustas Eesti Energia aktsiakapitali suurendamiseks eraldada Tootsi Suursoos tuulepargi rajamiseks mõeldud kinnistu 4,1 miljonit euro eest riigiettevõttele.

Vendadele Sõnajalgadele kuuluv AS Eesti Elekter, tuuleettevõtja Harry Raudvere ettevõte AS Raisner ning Eesti suurim tuuleenergia tootja Nelja Energia koos oma tütarettevõtetega vaidlustasid antud otsuse kohtus, saavutades 2017. aasta kevadel selle, et valitsus ise otsustas kinnistu eraldamise Eesti Energiale tühistada ning panna see enampakkumisele.

Selle pidi RMK läbi viima 8. novembril, kuid vahetult enne seda, 5. novembril peatas kohus enampakkumise, kuna tuuleettevõtjad vaidlustasid kohtus enampakkumise tingimused, viidates peaasjalikult sellele, et need on koostatud Eesti Energia huve silmas pidades.