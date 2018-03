Metsatööstur: metsanduses on meil tõsised sotsialismi ilmingud

«Metsanduse valdkond on selline valdkond, kus meil on tõsiselt sotsialismi ilmingud ja seda ka nooremas põlvkonnas,» lausus Ehrpais ning selgitas, et tema arvates on ühiskonnas selline suhtumine nagu metsaomanik poleks mitte keegi - igaüks võib erametsale panna piirangu, kaitse, elektriliini või midagi muud. Ettevõtja sõnul sõidetakse metsaomanikest lihtsalt üle. «Kuule mees, mulle ei meeldi see, et sa teed raiet, ma tahan tulla sinna just teenima oma klientide pealt,» tõi metsatööstur näite, kuidas käituvad turismiga tegelevad inimesed.