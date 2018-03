Palo kutsus tuhandeid India IT-spetsialiste Eestisse

«See on võit-võit olukord mõlemale riigile, kuivõrd me saame oskustööjõudu ja indialased saavad võimaluse töötada riigis, mis on IT innovatsiooni eesrindel,» rääkis minister Palo, lisades, et on käivitatud ka «Õpi Eestis» programm, mis ärgitab noori Eestis kvaliteetsed haridust omandama.