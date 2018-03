Postimees Jaapanis: vulkaaniliste kuumaveeallikate ümber on tekkinud omapärane spaa äri

Onsenis on väga range etikett ning kirjutamata reeglid, mida välismaalane teada ei pruugi. Esiteks tuleks kindlasti ära mainida, et vanni tuleb minna alasti, ükskõik kui häbelik külastaja ka ei oleks. Igasugused ujumisriided on keelatud. Alasti tuleb minna ka siis kui vann on meestel ja naistel ühine.

Traditsioonilises stiilis ryokani tuba. Põrandaid katavad riisiõlgedest punutud tatami matid ja akende ees on paberist lükanduksed. FOTO: Rait Piir

Tavaliselt väga privaatsust armastavad jaapanlased usuvad, et koos alasti olemine toob inimesed üksteisele lähemale. Õigupoolest enne 19. sajandit, millal Jaapan avanes Läänele, ei olnudkui sugudega eraldatud vanne. Tänu lääne mõjudele on ühiskümblus mõnedes prefektuurides (näiteks Tokyos) tänapäeval üldse keelatud.

Ülejäänud hulk reegleid puudutavad peamiselt hügeeni ja tõsiasja, et jaapanlastele meeldib lihtsalt mõnesid asju alati ühte moodi teha. Enne vanni minekut tuleb ennast põhjalikult pesta ja peale vannist välja tulekut samuti (et vees olevad mineraalid ja kemikaalid maha pesta). Pesemiskohad on sageli samuti vanaaegse moega - istuda tuleb pisikestel puust pinkidel ja lisaks duššile on kasutamiseks ka väike puust kauss.

«Sisevann» Ginzan onsenis. Kuna ruumil puudus igasugune soojustus, siis oli sisetemperatuur natukene üle nulli. Ei kutsu riideid ära võtma. Loo autori poolt tehtud pildid on ainult privaatvannidest, sest suurtes avalikes vannides olnuks see mõeldamatu. FOTO: Rait Piir

Osaliselt avatud vann samas onsenis. FOTO: Rait Piir

Vannis olles võib teiste inimestega (ka võõrastega) vabalt lobiseda, kui keelt valdad, kuid kuna tegu on lõõgastumise kohaga, siis ülemäära lärmata ei tasuks. Samuti ei tohi ujuda ega veega pritsida. Ka vette sisse astudes ja istudes ei tohiks ülemäära vett segada. Vannis viibimine sisaldab peamiselt lihtsalt istumist.

Väike pesukauss ja tool. FOTO: Rait Piir

Osaliselt avatud välivann Zao onsenis. FOTO: Rait Piir

Tuleks ära märkida, et tänapäeval ei ole onsenid enam kaugeltki ainult ryokanite pärusmaa, sest kuumaveeallikate ümber rajatakse ka suuri hotellide komplekse, mis on rohkem sarnased meie spaadega. Nad on sageli reeglite osas mõnevõrra paindlikumad, kuid opereerivad siiski paljuski ka ryokanidele sarnaselt.

Mägedesse rajatud Kusatsu onsenilinnak, kus üksteisega konkureerivad suured hotellid. FOTO: Rait Piir

Onsenid on Jaapanis peamiselt siseturismi pärusmaaks ja välismaalased neisse (eriti rohkem maapiirkondades asuvatesse) kuigi sageli ei sattu. Selle loo autor nägi onsene külastades välisturistidest ainult hiinlasi ja korealasi.

Jaapanis on kokku üle 3000 onseni piirkonna, mis kasutavad ligi 27 000 erinevat allikat. Onsenite külastajate arv jääb aastas umbes 100 miljoni juurde. Ühes minutis voolab kõigi onsenite peale maapõuest ligikaudu 2,3 millioni liitrit vett.

Vaatamata pikale ajaloole ja traditsioonidele on onseni äril praegu majanduslikult tegelikult üpris kehvad ajad. Viimase kümne aastaga on onsenitega seotud asutuste (ryokanid, hotellid jne) arv vähenenud stabiilselt paar protsenti aastas.

Osaliselt on äri hääbumise põhjuseks maapiirkondades vähenev elanikkond, kes on olnud onsenite püsiklientideks. Tihtilugu on põhjuseks ka põlvkondade vahetus - vanurid ei jaksa enam äri pidada ning lapsed, kellelt oodatakse pereäri ülevõtmist, on kolinud suurematesse linnadesse ning ei ole huvitatud vähe atraktiivsete äride ülevõtmisest.

Onseni ja majutuse äri on praegusel ajal karm võitlus ellujäämise nimel, kus suuremad hotellid ja kuurortid omavad regulaarse transpordi näol väikeste mägedes asuvate ryokanide ees suurt eelist. Suurem hoonestus mahutab ka rohkem külalisi, mis võimaldab teenuse hinda madalamana hoida.

Muutuvas maailmas üritavad mõned onsenid ellu jääda välisturistide meelitamisega, kuid need katsed piirduvad tavaliselt ainult oma asutsue info inglise keeles pakkumisega.