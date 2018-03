LHV teenis veebruaris 1,3 miljonit eurot kasumit

«Veebruar oli LHV jaoks keskpärane kuu. Panga klientide arv kasvas 1800 võrra, mis lühemat kuud arvestades on hea tulemus. Samas mõjutasid grupi kasumit lisaks lühemale kuule pensionifondide valitsemistasu alanemine 6 protsendi võrra ning panga tavapärasest suuremad allahindlused, mis olid peamiselt seotud IFRS-i mudelipõhiste allahindluste muutustega,» ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu ettevõtte teates börsile.

«LHV Pank on kiiresti kasvav, mistõttu suurendasime veebruaris panga aktsiakapitali 10 miljoni euro võrra. Peamiselt on selle eesmärgiks laenuportfellide kasvu toetamine. Veebruaris teavitasime avalikkust, et Ühendkuningriigi Finantsjärelevalve amet andis LHV Pangale loa Ühendkuningriigis filiaali avamiseks. Ühtlasi avaldasime veebruaris ka LHV 2018. aasta finantsplaani ja 5 aasta prognoosi,» lisas Toomsalu.