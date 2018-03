Kiisler miljarditehasest: kui keskkonnamõjusid pole võimalik talutavalt maandada, siis sellist tehast ei ehitata

Arupärijad viitasid asjaolule, et Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev Riigimetsa Majandamise keskus (RMK) ja tselluloositehase arendaja Est-For Invest on ühiselt ettevalmistanud allkirjastamiseks kavatsuste protokolli, mis garanteerib tehasele poole kogu RMK paberipuidust 15 aasta jooksul, kusjuures puidu hind on määratlemata.

Arupärijad soovisid teada, milline on ministeeriumi seisukoht RMK ja Est-For Investi kavatsuste protokolli osas. Samuti sooviti teada, miks sõlmitakse selline juriidiline kokkulepe veel enne, kui pole selgunud, kas keskkonnamõjude või planeeringute tõttu selline ettevõtmine üldse võimalikuks osutub.

Kiisler selgitas, et valitsus otsustas möödunud aasta maikuus algatada riigi eriplaneeringu, uurimaks võimalust rajada Eestisse puidurafineerimistehas. Planeeringu protsess on mitmeaastane ja selle käigus tehakse mitmeid erinevaid mõju-uuringuid.

«Kas tehas tuleb, sõltub nii uuringute tulemustest kui ka investorite otsustest. Kui ilmneb, et keskkonnamõjusid pole võimalik keskkonnale talutavalt maandada, siis sellist tehast ei ehitata,» kinnitas minister.

Ta lisas, et sellisel juhul tehase rajamist ei finantseerita ega järgne RMK ja Est-For Investi kavatsuste protokollile ka tarnelepingut. Ka ütles Kiisler, et kavatsuste protokollide sõlmimine on RMK tavapraktika.

Ta tõi näiteks, et 2011. aasta kevadel sõlmiti koostööprotokoll AS-iga Latvijas Finieris Kohilasse moodsa vineeritehase rajamiseks, 2013. aasta kevadel sõlmiti Graanul Investiga koostööprotokoll Osulasse tehase rajamiseks ja 2014. aasta sügisel analoogne protokoll Imaverre uue pelletitehase ehitamiseks. Seega ei ole koostööprotokoll Est-For Investiga RMK senist praktikat arvestades uus.