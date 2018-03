Ootamatu õnn: ema keldris elanud mehest sai kuulus kunstnikust ettevõtja

«Kui ma elasin oma ema keldris, ei osanud ma unistadagi, et midagi sellist võiks juhtuda,» lausus jalanõudele maalimisega ootamatult edukaks saanud Dan Gamache CNBC ’le. «Ma ei uskunud kunagi, et sellest võiks saada äri, ma olin lihtsalt mees, kes armastas jalanõusid ja kunsti,» lisas ta.

Kuid just äri on see, mis mehe hobist välja kasvas. Praegusel hetkel on tema klientideks nimekad NBA staarid nagu LeBron James, Dwayne Wade, Steph Curry ning mees teeb koostööd erinevate brändidega, et muuta oma disainiga jalanõud kättesaadavaks ka neile, kes endale originaale lubada ei saa.