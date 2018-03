Kaubandusvolinik: Euroopa hakkab protektsionistlike tülinorijate vastu

«Oleme hiljuti näinud, kuidas protektsionismi kasutatakse relvana meie ähvardamiseks ja hirmutamiseks. Aga me ei karda, me hakkame tülinorijatele vastu,» ütles Malmström pressikonverentsil Brüsselis, märkides, et kaubandust kasutatakse patuoinana ning mõned arvavad, et saab elada müüride ja riigipiiride taga.