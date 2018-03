Cleveron avalikustas pakirobotite lepingu USA ettevõttega

Ettevõtte teatel suudavad uued robotid hoiustada kokku kuni 2500 pakki ning on suutelised optimeerima oma tööd ning pakiruume suure nõudlusega aegadel tuginedes varasemale kasutusajaloole, teatas ettevõte.

Cleveron ja Bell & Howell sõlmisid koostööleppe 2015. aastal. Alates Cleveroni PackRoboti USA turule jõudmist 2016. aasta märtsis on riiki paigaldatud 150 Cleveroni pakiroboti ning tänavu on plaanis veel mitmesaja paigaldamine. Cleveroni eesmärk on kogu Põhja-Ameerika turule toota 15 000 pakirobotit