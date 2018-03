Maailma viie rikkaima inimese seas pole enam ühtegi eurooplast

Arnauldi vara väärtus on Bloombergi koostatud 500 rikkaima inimese edetabeli kohaselt 65,8 miljardit dollarit.

Edetabeli 25 esimese hulgas on ainult kolm eurooplast. Lisaks Arnauldile maailma suurima moerõivaste tootja Inditexi, mille tuntuim kaubamärk on Zara, looja ja suuromanik Amancio Ortega on 65,9 miljardi dollariga kuuendal kohal ning Francoise Bettencourt Meyers, kellele läks pärast tema ema, Liliane surma eelmise aasta septembris 33 protsenti kosmeetikafirmast L’Oreal. Meyersi vara väärtuseks hindab Bloomberg 44,8 miljardit dollarit.