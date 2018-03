Nappides riietes modellid kaovad autoshowdelt

Negatiivse avaliku tähelepanu tõttu on nii mõnigi autotootja otsustanud nappides riietes modellid minevikku jätta ja leidnud selle asemel teistsugused viisid, kuidas oma toodetele autoshowdel tähelepanu tõmmata, vahendab CNN.

Näiteks otsustas firma ABT, mis müüb eritellimusel valminud autosid ja varuosi, et pilkupüüdvate modellide asemel avavad nad sel aastal Geneva näitusealal hoopiski kohviku. ABT esindaja Andreas Hempfling lausus, et nad soovisid sel aastal luua atmosfääri, kus oleks hea üksteisega suhelda, niiet ABT töötajad saaksid rahulikult rääkida nii ajakirjanike kui külastajatega.

Kui tuntud autofirmad BMW, Volkswagen, Nissan, Toyota ja KIA otsustasid alles nüüd modellide kasutamisest kuulsal Geneva autoshowl loobuda, siis Lamborghini on sellega juba varem silma paistnud. Lamborghini kommunikatsioonijuht Gerald Kahlke sõnul pole nad juba pea kaks aastat modelle autoshowdel kasutanud. «See tundus meile iganenud viisina,» lausus kommunikatsioonijuht Kahlke.

Modellide asemel palkavad autotootjad professionaalseid tootespetsialiste end autonäitustel esindama. Nissani sõnul on kõik nende spetsialistid showdel esindatud autodega hästi kursis ning teavad täpselt, milliseid tooteid ja lisavarustust erinevatel turgudel pakutakse. Kia esindajad lisasid, et nende autosid reklaamivad inimesed ei pea kandma midagi paljastavat.

Erandiks oli sel aastal aga Škoda, kelle palgatud kokteilikleitides modellid jalutasid messialal ringi viisakas riietuses meesmodelli käevangus. Škoda ise modellide palkamist ei kommenteerinud.

Tegemist on muutusega, millega on kaasa tulnud ka mitmed teisedki motovaldkonna esindajad. Nii teatas Vormel 1, et sel aastal nad modellidest rajatüdrukuid ei kasuta.

«Autosid reklaamiti lähtudes põhimõttest seks müüb ja ilus naine äratab huvi ka auto vastu,» selgitas digitaalturundus ettevõtte Autotorg tegevjuht Paul Gordon autode reklaamimise tagamaid. Ta lisas, et aastatega on turundus muutunud palju peenemaks ning reklaamistrateegiad keskenduvad nüüd rohkem autode tegelikele funktsioonidele, mitte kujutlusvõimele.

Gordoni sõnul on naismodellide aeg läbi. «See võib lausa kahjustada müüki,» lausus turundusekspert. Tema arvates on viimased Hollywoodi kampaaniad autotootjaid küll mõjutanud, kuid muutus turul pole tingitud vaid sellest. Autotootjad on lihtsalt mõistnud, et ka naised on olulised kliendid. «Naised on autot valides põhilised otsustajad ja autofirmad tahavad olla meelejärgi ka neile,» sõnas Autotorgi tegevjuht.

Vaatamata positiivsele muutusele on siiski mõned regioonid, kus nappides riietes modellidest veel lahti ei öelda - seda eriti just Aasias. Toyota esindajad, kellele alla kuulub ka Lexus, ütlesid, et Euroopas reklaamimiseks nad modelle ei kasuta, kuid luksusbrändi reklaamimiseks erinevates regioonides on neil erinevad strateegiad.