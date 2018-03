Leedu, Läti, Poola spiiker allkirjastasid avalduse Nord Stream 2 vastu

«Kuigi ametlikult esitletakse Nord Stream 2 kaubandusliku projektina, siis faktiliselt on see Venemaa riikliku poliitika vahend. Nord Stream 2 keskmes pole gaasiallikate mitmekesistamine, vaid pigem Euroopa Liidu, eriti Kesk- ja Ida-Euroopa riikide energiasõltuvuse suurendamine Venemaast ning sellest lähtuvalt ka nende haavatavuse säilitamine,» ütlesid spiikrid ühiskirjas Euroopa parlamentide juhtidele.

Avalduses öeldakse, et energiajulgeolek on oluline osa ühtsest ja jõukast Euroopast, kus edu aluse loovad konkurents ja vabaturu põhimõtted. Seetõttu tuleb investeerida energiataristusse, eriti võrkudevahelistesse ühendustesse ja sellistesse uutesse gaasijuhtmetesse, mis lubab mitmekesistada maagaasiallikaid, lisatakse kirjas.