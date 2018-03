Viru hotelli juht: Soome alkoturistid on asendumas kultuurituristidega

Ütlesite, et eelmisel aastal Soome külastajate arv langes seoses eesistumisega. Kas on viimastel aastatel olnud veel mingeid muutusi Eestit külastavate Soome turistide arvus ja kui palju on sellele mõju avaldanud siinne alkoholiaktsiisi tõus?

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduse keskuse aastaraportis on kirjas, et Soome turistide majutused Lätis tõusid 2017. aastal 15 protsenti. Tegelikult aga nende soomlaste hulk, kes Lätti reisivad, on kaheksa korda väiksem, kui see, kui palju Eestisse tuleb.

See on täna veel üsna-üsna väike kasv, kuigi ka turismiarenduskeskus möönab, et mingi mõju sellel ikkagi on. Samas meie klientuuri - ehk soomlaste, kes majutuvad Viru hotellis ja Estoria hotellis -, fookuses ei ole suur alkoholi ostmine. Siin on pigem teised huvid - kultuur, toitlustus ja loodetavasti ka EV100 toob siia uusi inimesi juurde.