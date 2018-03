Katari vastusamm boikotile – lendavad ja kruiisitavad lehmad

Karja asukohaks sai pealinnast Dohast 50 kilomeetri kaugusel olev Baladma farm, kus oli juba olemas lõbustuspark, restoran ja lambafarm. Pärast lehmade saabumist sai farmist vaata, et palverännaku sihtkoht, sest nii katarlased kui ka välismaalased tulid vaatama automatiseeritus lüpsikarusselli.

Kõik lehmad kokku rahuldavad täielikult Katari värske piima vajaduse ja Moutaz Al Khayyat, kavatseb seda eksportima hakata. Moutaz Al Khayyat on ettevõtte Power International Holding nõukogu esimees. Ettevõtmine on olnud nii edukas, et Al Khayyat kavatseb kontserni põllumajandusüksuse viie sel aastal börsile