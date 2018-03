Musk: hüperluubis saab olema eelisjärjekord jalakäijatel

Muski sõnul hakkab tema idufirma Boring Co eelistama hüperluubi transpordisüsteemis jalakäijaid ja jalgrattureid. Süsteem transpordib ka autosid, aga alles pärast seda, kui kõik jalakäijate liikumisvajadused on rahuldatud, kirjutas Musk Twitteris.

«Asi on viisakuses ja õigluses. Kui keegi ei saa endale autot lubada, on tal eesõigus,» lisas ta.

Elon Musk asutas hiljuti ettevõtte nimega Boring, mis hakkab välja töötama maa-alust transpordisüsteemi. Selles saab olema tuhandeid väikesi peatusi, igaüks umbes parkimiskoha suurune. Sellisel viisil viivad transpordivahendid reisijad oma sihtkohtadele lähemale ning linna transpordisüsteem on sujuvam, kui siis, kui on üksikud suured peatused, nagu metroos.

Boring Co on alustanud testpeatuste kaevamisega California osariigis Hawthorne’is kus asub a Muski kosmosefirma Space Exploration Technologies. Musk on öelnud, et soovib rajada tunneli piki Los Angelese läänekülge.