Graafik: kui oleksid investeerinud siis, kui veri oli tänavail

Viimase poolsajandi edukaim investor Warren Buffett on soovitanud olla kartlik siis, kui teised on ahned ja olla ahne siis kui teised on kartlikud. Need kes olid ahned täpselt üheksa aastat tagasi, mil maailma finantssüsteem oli kokkuvarisemise veerel ning ostsid näiteks mõnda Dow Jonesi töötuskeskmist järgivat börsil kaubeldavat fondi, oleks 1000 dollariline investeering täna väärt 3870 dollarit.

Veel rohkem oleks võinud teenida panustades Tallinna börsil kaubeldavate aktsiatega. Tallinna börsiindeks OMXT oli 2009. aasta 9. märtsiks kukkunud oma tipust 76,5 protsenti 244,99 punktini. Täna on börsiindeks 1310,46 punkti ehk tõus on olnud 5,3-kordne.

Nendest aktsiatest, millega kaubeldi üheksa aastat tagasi, on täna börsil veel 12. Nende, kes söandasid investeerida meie börsile igasse aktsiasse 500 eurot, mis tegi kogu investeeringu suuruseks 6000 eurot, oleks täna selle väärtus kasvanud seitse korda 42579,46 euroni. Siin on arvestatud nii aktsia hinna tõus, aga ka dividendid ja aktsiakapitali vähendamisest põhjustatud tagasimaksed. Arvutamisel on eeldatud, et dividendid ja tagasimaksed on võetud välja, mitte ei ole reinvesteeritud. Kui omanikutulu oleks reinvesteeritud, oleks tulu veel suurem.