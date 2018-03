Katastroofiline viinamarjasaak kergitab veini hinda kuni kolmandiku võrra

Rahvusvaheline viinamarja ja veiniorganisatsioon (OIV) teatas teisipäeval, et 2017. aasta kahanes globaalne veinitoodang eelmisel aastal kaheksa protsenti 247 miljoni hektoliitrini. Üks hektoliiter on ekvivalentne 133 standardse veinipudeliga, mis tähendab, et eelmisel aastal toodeti 2,9 miljardit pudelit veini vähem kui üle-eelmisel. Nii väike oli veinitootmine viimati 1961. aastal.