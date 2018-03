VIDEOINTERVJUU Soome ametiühingu esindaja: Rakvere-sarnane streik ei oleks meil võimalik

«See on ametiühingute üldpõhimõte, et kui teistes riikides asuvad ametiühingud abi paluvad, siis neile minnakse ka appi,» põhjendas täna Rakvere lihatööstuse streigi teemalisel pressikonverentsil Tallinnas omapoolset toetust Soome toiduainetööstuse ametiühingu peasekretär Henri Lindholm, kes kuulub ka HKScani Euroopa töönõukogusse.

Ka märkis ta, et tänane olukord, kus Rakvere streik on kestnud enam kui kuu aega ja on sellega saanud ka taasiseseisvumisaja pikima streigi tiitli, on väga kahetsusväärne. «Minu hinnangul ei ole streik läbikukkunud, küll aga ei ole see viinud ka konkreetse tulemusi,» lausus Lindholm.