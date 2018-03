Vaid 18 päeva ministriametit pidanud keskerakondlane Martin Repinski (31) ei tunnegi enda sõnul Urmas Lahte õieti. Paar-kolm korda olevat varem kohtunud. Kui võtan Repinskiga esimest korda ühendust, eitab ta, et oleks 2016. aasta lõpus Lahega ministeeriumis nelja silma all kohtunud.

Mõni päev hiljem telefonile vastates Repinski enam nii kindel ei ole. «Ma kuulsin, et Urmas oli öelnud, et oleme kokku saanud. Kui ta nii räägib, siis võib-olla tõesti, aga mul ei tule küll meelde, et me oleks kahekesi midagi arutanud.»