VIDEOINTERVJUU Ametiühingute juht HKScanist: ühel hetkel skandaalid matavad selle ettevõtte Eestis

Rakvere lihatööstuses 6. veebruaril alanud tapamaja töötajate streigist on tänaseks saanud taasiseseisvusaja pikim streik, kus lõppu ei paista. Ametiühingute juhi Peep Petersoni kinnitusel on neil aga lähinädalatel plaanis jõulisemaid aktsioone, et senine paigalseis murduks.