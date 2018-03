Maailma avalikkus on Trumpi tariifide peale marus

Tariifidest on hetkel ajutiselt välja jäetud Kanada ja Mehhiko, aga seda ainult nii kauaks, kuni kestavad NAFTA kõnelused, kust USA ootab soodsamaid kaubanduslepinguid.

Milline on olnud rahvusvaheline reaktsioon?

Hiina - Terasetootjad nõuavad valituseselt, et Hiina paneks tariifide alla USA'st imporditava söe, põllumajandustooted ja elektroonika.

Kanada - Kõige suurem terase ja alumiiniumi importija USA'sse on hetkel rahul, et nad tariifidest (ajutiselt) pääsesid, kuid kutsuvad ühendriike siiski üles tariife lõpetama.

Mehhiko - Rahandusminister Ildefonso Guajardo rõhutas, et tariife ei tohi siduda NAFTA leppega.

Austraalia - Peaminister Malcolm Turnbull ütles, et USA'l ei ole mitte mingisugust alust nuriseda kahe riigi seniste kaubanduslepete üle. Samuti rõhutas peaminister, et Austraalia kavatseb võidelda tariifide lõpetamise eest.

Jaapan - Saareriik ütles avalduses, et tariifidel saab olema «suur mõju» kahe riigi vahelistele kaubandussidemetele.

Euroopa Liit - Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström säutsus Twitteris, et EL peaks tihedate kaubandussidemete tõttu tariifidest välja jääma. Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire nentis, et kaubandussõjas on ainult kaotajad.