FOTOD JA VIDEOD: Rakvere lihatööstuse streik on löönud kõik senised rekordid, ametiühing lubab lähiajal jõulisemaid samme

«Streik on kestnud tänaseks 31 päeva. Püstitatud on uus Eesti taasiseseisvumisaja rekord,» teatas täna toimunud pressikonverentsil Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson. Seni hoidis pikima streigi rekordit tervishoiutöötajate kunagine streik, mis kestis 25 päeva.

Küll aga tõdes Peterson, et tegelikult on see kurb uudis, sest mitte keegi ei taha teha rekordit streikimises. Kindlasti ei ole streik aga ametiühingute juhi sõnul läbi kukkunud, kuna see ei ole veel lõppenuks kuulutatud. Ka ütles Peterson, et kuna seni pole tööandja streikivate töötajatega läbirääkimisi jätkanud, plaanivad ametiühingud järgmistel nädalatel jõulisemaid samme.

Seda, mis sammud täpsemalt ametiühingul plaanis on, kuula lähemalt juuresolevast videointervjuust.

«Tõesti, Eesti rekord on sündinud, streik kestab juba rohkem kui kuu aega,» kinnitas ka ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski. «Kui me vaatame, kuidas tööandja sellel perioodil endast märku on andnud või käitunud on, siis kokkuvõtlikult on meie arusaam see, et asi ei ole üldse rahas - et tööandjal ei ole puudust rahast, et tõsta palka,» lisas ta.

Nimelt on ametiühing veendunud, et asi on pigem suhtumises. «Tööandja ei taha, et ametiühingud tegutseks ja laieneks. Kui me vaatame, siis juba oktoobrikuus 2017 on Anne Mere öelnud, et ühes üksuses palka tõstes laieneb ametiühing jõuliselt. See annab juba märku, mida selle all mõeldakse. Ja see on kurb, põhjendas Arhangelski.

Viie aasta jooksul tõusis palk kategooria arvelt

Nii arvabki ametiühing, et asi ei ole rahas, vaid võimuvõitluses. «Et ametiühing ei laieneks, sest kui me juhuslikult saame selle palgatõusu, siis tööandja on kaotanud ja meie oleme võitnud,» lausus Arhangelski.

Kuigi seni on HKScan Eestis korduvalt kinnitanud, et iga-aastaselt on töötajate palgad keskmiselt ligi kuus protsenti tõusnud, siis ei pea see väide üldse paika ühe streikija, Janek Sammuli sõnul. «Minul saab seal varsti viis aastat töö oldud ja ainus, mis on tõusnud selle aja jooksul, on miinimumpalk,» märkis streikija.

Kuigi miinimumi tase on tõusnud selle aja jooksul, on aga tema palk jäänud sisuliselt samaks. «Minu palk on selle viie aasta jooksul tõusnud ühe korra, kui ma tegin endale kategooria ja see tõus tuli selle kategooria arvelt. Mitte ei tõusnud palk, vaid tõusis kategooria. Palgatase jäi täpselt samasuguseks,» kirjeldas Sammul.

Seda, kas streikijad juba ühes ruumis koosviibimisest tüdinud ei ole, vaata lähemalt juuresolevast videointervjuust!

Kuigi tapamaja töötajate streik kestab, on vahepeal kuulutatud lõppenuks teiste lihatööstuse osakondade töötajate esimene toetusstreik. «Juristid jõudsid järeldusele, et teist toetusstreiki me korraldada ei tohi. Ainuke streik, mis on teiste töötajate poolt võimalik, on hoiatusstreik, milleks peab olema formuleeritud oma nõue,» lausus Peterson.

Streigifondis piisavalt vahendeid