Skandaal laieneb: veel kümnel Läti pangal on välisklientidega probleeme

Kommenteerides oma neljapäevast kohtumist USA rahandusministeeriumi terrorismirahastamise osakonna asekantsleri Marshall Billingsleaga, ütles rahandusminister, et Lätis on veel pankasid, mis võivad välisklientide tõttu pälvida järelevalveasutuste tähelepanu. Mida kõrgem on mitteresidentidest klientide osakaal, seda suurem on riskantsete klientide osakaal, märkis minister.

«Aastate vältel on pankadel olnud suur isu töötada riskantsete klientidega ning see on muutunud teatud mõttes äriks. See on aga eilne päev, sest sellisel äril ei ole tulevikku ja pangad peavad kiiresti muutuma. Usun, et hiljutised sündmused on olnud pankadele hea signaal, et aeg selliste muudatuste tegemiseks on lõppemas,» sõnas Reizniece-Ozola.

Küsimusele, kas on veel Läti pankasid mida võib oodata ABLV saatus, vastas minister, et neid on vähemalt kümme. Nimepidi ta neid ei nimetanud.