VIDEO Ansip: Emajõest saab pärast tselluloositehase ehitamist keedetud kala

Ansipi sõnul on tselluloosi tehase rajamisel eelkõige puudu teadmistest ja teadusesse investeerimisest. «Kogu suund on kehv. Asi on kuidagi täiesti vales suunas läinud, aga ratsionaalselt saame me aru, et puidu väärdinamine oleks hea mõte, » nentis Ansip, rõhutades, et ohutunne on kohalike puhul eluterve, kuid see ei põhine teadmistel. Just teadmatuse ja halva informatsiooni jagamise pärast on avalikkus häälestanud ennast tselluloositehase vastu.