Tiit Vähi: praegune maksusüsteem on hea!

Eesti suurettevõtjate assotsiatsioon MTÜ juhatuse esimees Tiit Vähi arvas aga, et praegune tulumaksusüsteem on hea ja kui seda muuta, siis saab see halvemaks. «Ma ei pööra väga palju tähelepanu praegu poliitikute ideedele, sest aasta pärast on valimised ja neil on praegu palju ideid,» ütles ta.