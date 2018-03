Läti rahandusministeerium: Läti pangad on endiselt rahapesuga seotud

Neljapäeval kohtus Reizniece-Ozola USA rahandusministeeriumi asekantsleriga terrorismirahastamise asjus Marshall Billingsleaga, arutamaks Läti ja USA koostööd finantssektoris. Kuigi osapooled ei keskendunud probleemidele konkreetsetes pankades Ühendriigid tegid lätlastele selgeks, et rikkumised Lätis on jätkuvad.

«Meile öeldakse, et [Läti] pankasid kasutatakse endiselt selleks, et edastada sanktsioonide all inimeste, ettevõtete või riikide vahendeid. Samas ei ole meie USA partnerid veel meile edastanud fakte. Kohtumise käigus tehti meile selgeks, et jätkuvalt esineb meie finantssektoris probleeme,» ütles Reizniece-Ozola.