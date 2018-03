Jäämurdjad Botnica ja Tarmo on aidanud Soome lahel 25 laeva

Botnica on 22. veebruarist praeguseni aidanud 21 laeva ja kulutanud selleks 180 000 liitrit kütust ning teda kolmel päeval asendanud Tarmo on aidanud nelja laeva ja kulutanud 47 000 liitrit kütust, ütles neljapäeval BNS-ile veeteede ameti pressiesindaja Priit Põiklik.

«Praegu on kogu laht Tallinna-Helsingi liinist ida suunas on praktiliselt jääga kaetud,» ütles Põiklik. «Muuga ja Tallinna laht on jäävabad. Tallinna-Helsingi liinist ida poole on jää paksuseks 10-20 sentimeetrit ja see on osaliselt rüsistunud. Laevade konvoeerimise distantsid Sillamäe sadama akvatooriumist kuni laevade liikumisliinini on 54 miili, laevade konvoeerimine sadama akvatooriumist kuni selle liinini võtab jäämurdjal aega kuni kuu tundi.»

Pärnu lahel töötab alates 4. märtsist jäämurdja EVA-316, mis vahepeal oli tehnilise rikke tõttu rivist väljas. See alus on praeguseks aidanud 34 laeva ja EVA-316 remondi ajal aitas Pärnu lahel 101 laeva vedurlaev Protector. Kütust on Pärnu lahel kulunud praeguseks 161 000 liitrit.

Pärnu lahel on jää 20 miili Pärnu sadama muulidest edela suunas, jää paksus on lahel 15-35 sentimeetrit ja see on merepoolses osas 2,5-3,5 miili ulatuses rüsistunud.

«Kõik laevad vajavad rüsistunud piirkonnas jäämurdja abi. Kuna jää on kaetud umbes 10 sentimeetrise lumekihiga, siis jääpaksuse juurdekasv on pidev kuid aeglane. Idakaartest puhunud tuuled on kandnud jäävälju Irbe väina ja liikumine on selles piirkonnas raskendatud. Üle kogu Liivi lahe on tekkinud ka palju uut jääd paksusega kuni 5 sentimeetrit,» rääkis Põiklik. «Praeguseks oleme soovitanud Pärnusse saabuvatele ja sealt väljuvatele laevadele kasutada teekonda, mis kulgeks Ruhnu saarest lõuna poolt.»